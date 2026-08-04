Более 25 тысяч жителей стали участниками проекта «Самара в движении»

Самарцы посещают спортивные площадки. Фото: администрация Самары

В Самаре реализуют проект «Самара в движении». За два месяца лета площадки посетили более 25 тысяч человек, об этом сообщили в городской администрации.

«Спортивные мероприятия проходят на двух самарских пляжах, на площади Куйбышева, в парках им. 50-летия Октября и им. Гагарина. Также открылась дополнительная площадка в парке «Молодежный», - отметили в сообщении.

В парке имени 50-летия Октября 7 августа в 16:30 начнется открытый турнир по настольному теннису, организованный в рамках проекта и приуроченный ко Дню физкультурника. Регистрация участников будет открыта с 16:30 и завершится в 16:45 непосредственно перед началом соревнований.

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