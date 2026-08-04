В Самаре близится к завершению ремонт на ул. Владимирской

Работы близятся к завершению. Фото: Иван Носков

Глава Самары Иван Носков сообщил о ходе ремонта на улице Владимирской. Муниципальное учреждение переносит кабельные линии под землю, об этом мэр сообщил в социальных сетях.

Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По словам главы города, проведенная работа поможет избавиться от визуального шума. Местные жители смогут проходить по участку и видеть чистое небо, а не паутину из проводов.

На участке длиной 48 метров кабели помещают в полиэтиленовые трубы и вводят в колодец кабельной связи. Эта технология защищает линии от неблагоприятных погодных условий, таких как ветер, снег и наледь, что способствует увеличению срока службы сетей. Под землей уже проложено более 20 километров кабельной инфраструктуры.

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