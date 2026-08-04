В Самаре разрабатывают АПК для нейрореабилитации

Врачи разрабатывают новую программу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В СамГМУ приступили к разработке аппаратно-программного комплекса. Он поможет нейрореабилитации и будет тренировать рабочую память на основе мультимодальных задач, об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Рабочая память - это ключевой элемент когнитивной системы мозга, тесно связанный с вниманием и мышлением. При различных нейродегенеративных патологиях в первую очередь страдает именно её функция. Кроме того, упражнения для улучшения рабочей памяти полезны и для здоровых людей, так как они способствуют повышению когнитивных способностей», - подчеркнул аспирант, занимающийся разработкой программы.

Этот проект, созданный командой аспиранта третьего курса кафедры физиологии СамГМУ Арсения Виденина, стал одним из победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап», организованного Минобрнауки России.

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