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НовостиОбщество4 августа 2026 6:16

В Самаре огласили подробности дела компании, задолжавшей 7,76 млрд рублей налогов

В самарском арбитраже отказали в иске производителю никотиновой продукции
Алена ПРОВКИНА
Суд представил подробности дела

Суд представил подробности дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарском арбитражном суде вновь рассмотрели дело компании по производству вейпов. Ранее сообщалось, что организацию признавали банкротом, империя по производству никотиносодержащих товаров обанкротилась и задолжала крупную сумму.

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по громкому делу о неуплате акцизов и налогов, сумма которых превысила 7,7 миллиарда рублей. Суд отказал крупному производителю в удовлетворении иска о признании недействительным решения налоговой инспекции, подтвердив законность доначислений.

Согласно материалам дела, в ходе выездной проверки было установлено, что компания в течение нескольких лет использовала схемы для занижения реальных объемов производства и ухода от налогообложения. Общая сумма доначисленных акцизов, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций составила 7,76 млрд рублей.

Суд отклонил доводы заявителя о возможных математических ошибках в расчетах инспекции. Представленные налоговым органом доказательства, включая показания свидетелей и данные из изъятых электронных носителей, были признаны достаточными для подтверждения факта нарушения. Теперь у компании есть месяц на обжалование решения суда в апелляционной инстанции.

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