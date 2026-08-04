Самарский арбитражный суд обязал сетевую компанию вернуть сети городу

Сети призвали вернуть городу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре апелляционная инстанция оставила в силе решение арбитража о признании недействительным договора аренды имущественного комплекса, заключенного почти 30 лет назад. Теперь город должен получить обратно объекты электросетевого хозяйства.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу компании, которая пыталась оспорить решение нижестоящей инстанции. Согласно материалам дела, городские власти передали в аренду крупный имущественный комплекс. Договор был заключен до 2046 года. Однако ведомство установило, что при передаче имущества были допущены нарушения законодательства, а стоимость объектов была значительно занижена. Срок аренды превышал лимиты, установленные муниципальными нормативными актами.

Суд признал доводы прокуратуры обоснованными, а договор аренды — недействительным. Апелляционная жалоба ответчика была отклонена, решение вступило в законную силу. Теперь имущественный комплекс должен быть возвращен городу по акту приема-передачи.

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