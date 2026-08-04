В Самарской области ввели карантин для крупного рогатого скота

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Волжском районе Самарской области ввели карантин из-за болезни крупного рогатого скота. Информацию разместили на сайте правительства региона.
Очаг заболевания зафиксировали в селе Смышляевка. Документ о введении карантина подписан в начале августа текущего года. Хозяйство было признано эпизоотическим очагом болезни. На территории теперь под запретом ярмарки, выставки и аукционы. Кроме того, важно не перемещать и не провозить восприимчивых животных. Карантин могут снять после вывоза последней зараженной особи.
До этого момента владельцы скота должны соблюдать особые правила, стараясь не распространить заболевание.
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