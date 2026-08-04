Электричку Самара — Саратов планируют запустить в 2027 году

Железная дорога реализует проект "Самара - центр семи столиц". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самарской области смогут добраться до Саратова на электричке. Новый состав планируют запустить в 2027 году. Об этом в эфире ГТРК «Самара» сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

«В следующем году планируем запустить электричку-дневной экспресс из Самары в Саратов», - сказал Вячеслав Дмитриев.

Напомним, сейчас железная дорога реализует проект «Самара — центр семи столиц». В рамках него пригородными поездами планируется соединить Уфу, Саратов, Пензу, Оренбург, Ульяновск, Саранск и Самару. Первым этапом стал запуск электрички в столицу Башкирии. Она начала курсировать с 8 мая. Также в этом году, по словам начальника КбшЖД, планируется запустить электричку Самара — Пенза.

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