В Самарской области водитель легковушки сбил 52-летнюю женщину

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: госавтоинспекция по Самарской области

Утром в понедельник, 3 августа, в Сызрани водитель легковушки сбил женщину. Подробностями дорожного происшествия поделились в пресс-службе госавтоинспекции по Самарской области.

«73-летний водитель Lada Granta в 10:35 ехал по улице Разведочной со стороны трассы М-5 «Урал». Во время движения автомобилист не стал уступать дорогу и сбил 52-летнюю женщину, которая переходила участок по нерегулируемому пешеходному переходу», — отметили в сообщении.

В результате происшествия пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал