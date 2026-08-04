В Самаре сотрудников тревожит закрытие доступа к рабочей информации

Самарцы быстро догадываются о проблемах на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре многие сотрудники узнают о проблемах на работе задолго до официального объявления. Своими догадками работники поделились с аналитиками hh.ru.

«На стабильность чаще всего указывают понятные параметры KPI и прозрачная система расчетов зарплаты. На проблемы указывают внезапные изменения в рабочем доступе к системам, неожиданные встречи HR, внезапные проверки и учащающиеся требования к отчетности», - отметили в сообщении.

Работники в регионе воспринимают стабильность не только как наличие рабочего места и оплаты труда, но и как прозрачные правила внутри компании. Когда связь между задачами, результатами и доходами становится неочевидной, многие обновляют резюме и ищут новые возможности.

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