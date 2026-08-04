Двое иностранцев похитили из коттеджей в Самаре золото почти на полмиллиона рублей

Ближайшие три года воры-иностранцы проведут в колонии общего режима / Фото: Объединенная пресс-служба судов Самарской области

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор двоим гражданам Беларуси. Их признали виновными в обворовывании жителей коттеджного поселка Горелый Хутор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Установлено, что двое безработных мужчин решили обогатиться за счет жителей частных домов в Красноглинском районе. Этим они промышляли и у себя на родине, за что их уже неоднократно судили. Иностранцы выяснили, что многие дома в коттеджном поселке не оборудованы ни камерами видеонаблюдения, ни охранной сигнализацией. После этого они проникли в три дома и похитили оттуда золото, ювелирные изделия и украшения. Общая сумма украденного составила около 480 тысяч рублей.

«При задержании Р. и С. при попытке скрыться выбросили похищенные ювелирные изделия. Однако впоследствии, после таяния снега, сотрудники полиции при дополнительном осмотре обнаружили их», - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Одного из подсудимых приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы, второго — к 3 годам. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. После того как приговор вступит в законную силу, золото и украшения вернут владельцам.

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