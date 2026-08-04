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НовостиОбщество4 августа 2026 8:38

В Самарской области увеличилось количество нелегального алкоголя

В Самарской области прошел рейд по изъятию нелегальных спиртных напитков
Алена ПРОВКИНА
Из незаконного оборота изъяли контрафактный алкоголь

Из незаконного оборота изъяли контрафактный алкоголь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области продолжают бороться с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала текущего года сотрудники министерства промышленности и торговли изъяли контрафакт.

«С начала 2026 года из незаконного оборота изъяли 2 421 литр контрафактной продукции. Показатели за семь месяцев уже превысили итоговые результаты прошлого года, тогда из оборота изъяли 2 371 литр», — указали в сообщении.

Одна из проверок прошла в Железнодорожном районе. Сотрудники ведомства наведались в торговую точку на улице Владимирской. В результате проверки подтвердился факт нелегальной торговли. Из незаконного оборота изъяли 280 литров пива. В отношении предпринимателя завели административное дело.

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