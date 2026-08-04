В Самарской области увеличилось количество нелегального алкоголя

Из незаконного оборота изъяли контрафактный алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области продолжают бороться с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала текущего года сотрудники министерства промышленности и торговли изъяли контрафакт.

«С начала 2026 года из незаконного оборота изъяли 2 421 литр контрафактной продукции. Показатели за семь месяцев уже превысили итоговые результаты прошлого года, тогда из оборота изъяли 2 371 литр», — указали в сообщении.

Одна из проверок прошла в Железнодорожном районе. Сотрудники ведомства наведались в торговую точку на улице Владимирской. В результате проверки подтвердился факт нелегальной торговли. Из незаконного оборота изъяли 280 литров пива. В отношении предпринимателя завели административное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал