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НовостиПроисшествия4 августа 2026 8:45

В Самаре с мошенника планируют взыскать 695 тысяч рублей

В Самаре телефонный мошенник попытался украсть деньги у пенсионерки
Алена ПРОВКИНА
Мошенник обворовал пенсионерку

Мошенник обворовал пенсионерку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местная жительница стала очередной жертвой мошенников. Дело направили в прокуратуру Красноглинского района.

«Подозреваемый мошенническим образом украл у 76-летней женщины 695 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования установили личность владельца банковского счета, на который перечисляли похищенные средства», — отметили в сообщении.

Прокуратура района, действуя в интересах пенсионерки, подала в суд иск о возврате денежных средств, похищенных дроппером. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле районного надзорного органа.

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