В Самаре проверяют детсады и школы перед 1 сентября

Комиссия проверяет готовность учреждений. Фото: Единая Россия

В Самаре продолжают приводить в порядок детские сады и школы. Работы планируют завершить до начала учебного года. Глава города Иван Носков, министр образования, председатель общественного совета и депутат ГубДумы проверили ход работ.

В середине июля комиссия проинспектировала три важных объекта: два корпуса школы №36, дошкольное отделение школы №35 и лицей «Созвездие».

Лицей «Созвездие» впервые подвергается капитальному ремонту. Подрядчик завершил работы на кровле, спортивном блоке, фасаде, отмостке и в санузлах. На данный момент на первом этаже устанавливают подвесные потолки и монтируют системы освещения. Общая готовность объекта составляет 80%. Однако благоустройство территории, на которое выделено 12,2 млн рублей, пока не начато.

В школе №36 Промышленного района в первом корпусе меняют кровлю, устанавливают новые окна, утепляют фасад и модернизируют спортзалы. Во втором корпусе обновляют актовый зал, проводят работы по модернизации инженерных сетей и замене электропроводки. Готовность корпусов составляет 60% и 55% соответственно.

С 1 августа в регионе стартуют проверки готовности школ. Глава города подчеркнул, что к этому времени все основные работы должны быть завершены.

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