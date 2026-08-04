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НовостиОбщество4 августа 2026 9:33

В Самарской области отметили День железнодорожника

В Самарской области железнодорожники отметили профессиональный праздник
Алена ПРОВКИНА
В регионе отметили день железнодорожника

В регионе отметили день железнодорожника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сотрудники железнодорожной отрасли отметили профессиональный праздник. Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил всех причастных 2 августа.

Губернатор отметил, что «РЖД» выступает надежным партнером страны и региона. Компания помогает решить многие социальные и экономические задачи региона. В прошлом году на развитие инфраструктуры направили более 15 млрд рублей, в этом году сумма увеличится – до 20 млрд рублей. Кроме того, в планах реализовать проект «Городская электричка», обновив составы и продолжая развитие маршрутной сети.

«Мы будем и дальше развивать наше сотрудничество», - написал Вячеслав Федорищев.

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