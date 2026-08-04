Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 9:58

В самарских лесах обновляют 26 тысяч км минерализованных полос

В Самарской области в лесах минимизируют низовые пожары
Алена ПРОВКИНА
В лесах проводят специализированные работы. Фото: минприроды Самарской области

В лесах проводят специализированные работы. Фото: минприроды Самарской области

В лесном фонде Самарской области продолжают обновлять минерализованные полосы. Широкие борозды помогают минимизировать возможность возникновения низовых пожаров, об этом сообщили в Минприроды по региону.

Широкие борозды, искусственно созданные и очищенные до минерального слоя почвы, эффективно защищают от низовых пожаров. На конец июля было выполнено 52% от годового плана по обновлению минерализованных полос.

Эксперты не только поддерживают существующие минерализованные полосы, но и создают новые. В этом году планируется проложить ещё 165 километров противопожарных барьеров с использованием тракторов, оснащённых лесопожарными плугами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал