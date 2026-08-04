В самарских лесах обновляют 26 тысяч км минерализованных полос

В лесах проводят специализированные работы. Фото: минприроды Самарской области

В лесном фонде Самарской области продолжают обновлять минерализованные полосы. Широкие борозды помогают минимизировать возможность возникновения низовых пожаров, об этом сообщили в Минприроды по региону.

Широкие борозды, искусственно созданные и очищенные до минерального слоя почвы, эффективно защищают от низовых пожаров. На конец июля было выполнено 52% от годового плана по обновлению минерализованных полос.

Эксперты не только поддерживают существующие минерализованные полосы, но и создают новые. В этом году планируется проложить ещё 165 километров противопожарных барьеров с использованием тракторов, оснащённых лесопожарными плугами.

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