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НовостиОбщество4 августа 2026 10:16

В Самарской области на семи пляжах выявили проблемы с водой

В Самаре и Новокуйбышевске обнаружили семь пляжей с небезопасной водой
Алена ПРОВКИНА
На пляжах обнаружили проблемы с водой

На пляжах обнаружили проблемы с водой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области проходит оперативное совещание правительства региона. На встрече обсудили состояние воды на городских пляжах в Самаре и Новокуйбышевске.

«По результатам исследованиям Роспотребнадзором, обнаружено несоответствие воды по микробиологическим нормативам на семи пляжах: три – в Новокуйбышевске, четыре – в Самаре», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По словам глав городов, проблемы обнаружили на: Барбошиной поляне, пляже у санатория «Можайский» в Красноглинском районе, на Фестивальной поляне, на озерах Сокольное 1, Сокольное 2 и Орловское. На территориях спасатели вывешивают красные флаги, отдыхающих предупреждают о проблемах по громкоговорителям и в социальных ресурсах.

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