Глава Самары Носков рассказал, как пройдет День города в 2026 году

Всего запланировано около 2 тысяч мероприятий. Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Глава Самары Иван Носков рассказал о праздновании Дня города в 2026 году. Мероприятия будут, но пройдут преимущественно на закрытых площадках. Речь об этом шла на оперативном совещании в правительстве региона.

«13 сентября состоится церемония возложения цветов к памятнику основателя города Григория Засекина. В учреждениях культуры и образования пройдут концерты, выставки, лекции, уроки Мужества, классные часы. В каждом районе Самары будут организованы праздничные концерты во Дворцах культуры, где выступят творческие коллективы и авторы песен о городе», – перечислил мэр.

Также все государственные, муниципальные музеи будут открыты для бесплатного посещения. На второй очереди набережной проведут ярмарку «Сделано в Самаре», локальные творческие активности. Всего запланировано около 2 тысяч мероприятий для более 180 тысяч участников.

Сейчас прорабатывается проведение 12 сентября праздничного мероприятия во Дворце спорта с приглашением почетных гостей и общественностью. В преддверии Дня города Самару посетят с концертом знаковые российские коллективы. Так, ансамбль песни и пляски войск Росгвардии выступит 5 сентября в Струковском саду с ограниченным количеством зрителей, а Центральный пограничный ансамбль ФСБ России – 11 сентября в театре оперы и балета.