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НовостиОбщество4 августа 2026 10:27

Владимир Кий назначен врио заместителя губернатора в Самарской области

В Самарской области назначен новый временно исполняющим обязанности заместителя губернатора
Елизавета ЖИРНОВА
Поручил новому врио заместителя через неделю представить предложения по усилению работы

Поручил новому врио заместителя через неделю представить предложения по усилению работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области Владимир Кий назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства.

«Владимир работает с нами уже год в составе правительства региона, хорошо знает закрепленное за ним направление. Вопросы, которые он курировал в качестве руководителя в структуре МЧС, а также те вопросы, которые он сейчас курирует в Самарской области, чрезвычайно актуальны сегодняшнему дню» — сказал глава региона.

Губернатор также поручил новому врио заместителя через неделю представить предложения по усилению работы на новой должности.

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