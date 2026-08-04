В Самаре усилят контроль за вывозом мусора с островов

В Самаре обсудили уборку на пляжах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области проходит оперативное совещание правительства во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. На встрече обсудили вопросы вывоза ТКО с островов на Волге.

По словам главы региона, в июле состоялся контрольный объезд территорий, который установил, что на 22 коммерческих объектах на островах не заключены договоры на вывоз ТКО.

«Предприятия и бизнес, выполняя свою работу, не заботятся о системном вывозе мусора. Со всеми предпринимателями было поручено заключить контракты, а также составить единый график по вывозу мусора и ликвидировать накопленные свалки», — обратил внимание губернатор.

С отчетом выступил глава города Иван Носков. По словам мэра, в этом году подрядчики на постоянной основе вывозят отходы 2-3 раза в неделю, но на выходных доступ к береговой линии затруднен из-за маломерных судов. На данный момент с предпринимателями заключили 42 договора, работа на объектах продолжается. Глава региона поручил усилить контроль.

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