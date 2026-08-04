В Самарской области спасатели помогли женщине-инвалиду добраться до дома

Спасатели помогли женщине добраться до дома. Фото: Илья Сухих

В Тольятти актриса молодежного драмтеатра обратилась за помощью к главе города. На улице Баныкина без предупреждения отключили оба лифта, на помощь прибыли спасатели.

«Спасатели нашего Центра гражданской защиты в тот день провели целую операцию, чтобы помочь вернуться в квартиру на 12-м этаже женщине-инвалиду. Благодарю за службу, ребята!» — отметил Илья Сухих в своих социальных сетях.

Глава города поручил заместителю по городскому хозяйству провести выездное совещание с участием представителей профильных ведомств и министерств. При этом сотрудники УК не явились на встречу. По словам мэра, именно из-за истекшего договора обслуживания лифтового оборудования 124 квартиры столкнулись с проблемой. Проблему удалось решить, на данный момент запущены.

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