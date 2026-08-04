В Самаре смягчили приговор экс-директору аптечной сети и фармацевтам

Признали их виновными в незаконном сбыте сильнодействующих рецептурных препаратов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему директору сети аптек Дмитрию Пунько и фармацевтам Юлии Прокофьевой и Ирине Алямкиной. Ранее суд Тольятти признал их виновными в незаконном сбыте сильнодействующих рецептурных препаратов. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«Судебная коллегия смягчила наказание Пунько и Алямкиной. Из него исключен квалифицирующий признак незаконной перевозки сильнодействующих веществ», — говорится в сообщении.

С марта 2022 по октябрь 2024 года они действовали с четким распределением ролей под руководством Пунько. Мужчина получал крупные партии препаратов от неустановленного поставщика, доставлял их в аптеку или хранил дома. Прокофьева и Алямкина держали товар в квартирах, гаражах и в аптеке.

При обысках изъяли несколько десятков тысяч таблеток. Только у организатора нашли более 11 тысяч капсул, свыше 4,6 кг. Также обнаружили крупные суммы наличных, мобильные телефоны и пустые упаковки. Пунько получил 5 лет колонии общего режима, Прокофьева 3 года 6 месяцев, Алямкина 3 года.

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