В Самаре обсудили, как строительство меняет будущее региона

Эксперты уверены: текущая ситуация на строительном рынке — повод для новых трендов и умеренного оптимизма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

4 августа 2026 года в медиацентре «Комсомольской правды» прошел круглый стол по теме «Как строительство меняет будущее Самарского региона». Мероприятие приурочено к грядущему Дню строителя.

В дискуссии приняли участие представители министерства строительства Самарской области, АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области», ГК «ПАРИТЕТ», Поволжской гильдии риэлторов, проектного института ООО «Волгатрансстрой проект», «Альянс Менеджмент», «Октогон».

Участники обсудили актуальные темы: формирование уникального архитектурного облика Самары и баланс между сохранением исторического наследия и новой застройкой, мастер-планы вместо генпланов. Подробно разобрали особенности потребительского спроса и вызовы текущей рыночной ситуации, напрямую влияющие на реализацию проектов.

Эксперты сошлись во мнении, что несмотря на трудности, которые испытывает строительная отрасль сегодня, настрой участников рынка оптимистичный. Они рассматривают этот период как точку роста, мотив искать актуальные тренды и новые финансовые модели, которые помогут успешно развивать будущие проекты.