Самарская область попала в топ-5 регионов по сбору бахчевых в ПФО

Регион попал в топ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом году в ПФО регионы собрали более 701 тыс. тонн бахчевых культур (арбузов, дынь и тыкв). Самарская область попала в топ-5 по сбору урожая, об этом сообщили аналитики Россельхозбанка.

Оренбургская область является ведущим регионом по производству бахчевых культур в округе, собрав 625 тысяч тонн продукции, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. В пятерку лидеров также входят Саратовская область с результатом 65 тысяч тонн, Самарская область — 8,5 тысячи тонн, Пензенская область — 1,4 тысячи тонн и Ульяновская область — 0,6 тысячи тонн.

В Приволжском федеральном округе основную часть бахчевых культур выращивают не крупные сельскохозяйственные предприятия, а частные лица: на долю личных подсобных хозяйств приходится 86% всего урожая. Крестьянско-фермерские хозяйства обеспечивают около 8% продукции.

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