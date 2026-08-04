Автомобиль самарчанки конфисковали за повторное пьяное вождение

Машину передали в воинскую часть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре конфисковали автомобиль «KIA SPORTAGE» у местной жительницы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в ГУФССП России по Самарской области.

«Инспекторы Госавтоинспекции остановили кроссовер на одной из автодорог города для проверки документов. Девушка за рулем вела себя странно и имела признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования отказалась», — рассказали в ведомстве.

Жительница региона ранее привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд принял решение конфисковать автомобиль и обратить его в доход государства. Сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали иномарку и передали ее в воинскую часть.

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