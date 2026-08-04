Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:03

Автомобиль самарчанки конфисковали за повторное пьяное вождение

Жительница Самары ранее уже привлекалась за пьяное вождение
Елизавета ЖИРНОВА
Машину передали в воинскую часть

Машину передали в воинскую часть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре конфисковали автомобиль «KIA SPORTAGE» у местной жительницы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в ГУФССП России по Самарской области.

«Инспекторы Госавтоинспекции остановили кроссовер на одной из автодорог города для проверки документов. Девушка за рулем вела себя странно и имела признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования отказалась», — рассказали в ведомстве.

Жительница региона ранее привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд принял решение конфисковать автомобиль и обратить его в доход государства. Сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали иномарку и передали ее в воинскую часть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал