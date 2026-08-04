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НовостиОбщество4 августа 2026 12:13

Самарцы станут участниками форума по вопросам роботизации на предприятиях

К мероприятию присоединятся представители Регионального центра компетенций
Татьяна ЗИНКЕВИЧ
На предприятиях Самарской области активно внедряют роботизированные комплексы. Фото предоставлено Региональным центром компетенций

На предприятиях Самарской области активно внедряют роботизированные комплексы. Фото предоставлено Региональным центром компетенций

Самарцы примут участие в форуме по вопросам автоматизации и роботизации на предприятиях. Мероприятие пройдет на базе Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис. Участниками интенсива станут в том числе руководители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Они обсудят стратегические вызовы и специфику подготовку кадров, а также представят проект по развитию роботизации, включая практику технико-технологического аудита.

Самарская область активно развивает компетенции в сфере роботизации. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, регион показывает высокие результаты в станкостроении и радиоэлектронике: специалисты разрабатывают и внедряют роботизированные комплексы на промышленных объектах, что ведет к росту производительности труда и укреплению экономики.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул значимость участия региона в вопросе роботизации: «Самарская область обладает развитым научно-промышленным комплексом и серьезными компетенциями в сфере автоматизации. Участие наших специалистов в таком мероприятии, как интенсив в Университете Иннополис, – это возможность перенять лучшие практики, обменяться опытом с коллегами из других регионов и усилить экспертизу Центра развития промышленной робототехники».

Напомним, что участие в федеральном проекте «Производительность труда» бесплатное. Более подробная информация – на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.