Самарцы станут участниками форума по вопросам роботизации на предприятиях

На предприятиях Самарской области активно внедряют роботизированные комплексы. Фото предоставлено Региональным центром компетенций

Самарцы примут участие в форуме по вопросам автоматизации и роботизации на предприятиях. Мероприятие пройдет на базе Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис. Участниками интенсива станут в том числе руководители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Они обсудят стратегические вызовы и специфику подготовку кадров, а также представят проект по развитию роботизации, включая практику технико-технологического аудита.

Самарская область активно развивает компетенции в сфере роботизации. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, регион показывает высокие результаты в станкостроении и радиоэлектронике: специалисты разрабатывают и внедряют роботизированные комплексы на промышленных объектах, что ведет к росту производительности труда и укреплению экономики.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул значимость участия региона в вопросе роботизации: «Самарская область обладает развитым научно-промышленным комплексом и серьезными компетенциями в сфере автоматизации. Участие наших специалистов в таком мероприятии, как интенсив в Университете Иннополис, – это возможность перенять лучшие практики, обменяться опытом с коллегами из других регионов и усилить экспертизу Центра развития промышленной робототехники».

Напомним, что участие в федеральном проекте «Производительность труда» бесплатное. Более подробная информация – на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.