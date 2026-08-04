В Самарской области впервые прошел чемпионат России по боулингу

Они разыграли медали в командных соревнованиях Фото: КЛБ

В Самаре с 29 июля по 2 августа в боулинг-центре Brooklyn Bowl прошла вторая часть чемпионата России по боулингу 2026 года. На дорожки вышли сильнейшие команды страны, которые разыграли медали в командных соревнованиях среди троек, четверок и пятерок у мужчин и женщин. Об этом сообщили в минспорте Самарской области.

«Еще до старта главными претендентами на победу считались сборные Московской и Тюменской областей . В итоге все шесть чемпионских титулов во второй части чемпионата достались этим двум регионам», — говорится в сообщении.

Организаторами выступили Континентальная лига боулинга и Федерация боулинга России. Турнир прошел при поддержке Российского спортивного фонда. Для Самары это уже третий крупный проект КЛБ. Летом 2025 года город принимал этап Кубка лиги, а осенью здесь прошла международная встреча сборных России и Узбекистана в рамках форума «Россия — спортивная держава».

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