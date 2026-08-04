Юные тольяттинцы посетили с экскурсией Детский морской центр им. Никонова

Детский морской центр носит имя Героя Советского Союза Евгения Никонова / Фото: АО "ТОАЗ"

Юные жители Тольятти посетили Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова. Экскурсию в один из крупнейших образовательных центров страны, где подрастающее поколение обучают военно-морскому делу, организовал Тольяттиазот.

В Центре дети сотрудников химпредприятия учились вязать морские и туристические узлы, стояли за штурвалом корабля, играли в лазертаг. Также ребята познакомились с азами военно-морского дела и профессиями, которым там обучают.

«Экскурсия состоялась в рамках действующей на предприятии социальной программы для детей сотрудников. Организуя такие разноплановые тематические встречи и экскурсии, мы помогаем подрастающему поколению расширить свой кругозор, обрести новых друзей и сделать досуг в дни каникул более насыщенным и плодотворным», - сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

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