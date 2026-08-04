В Самаре усилят работу общественного транспорта 4 августа

В городе усилят работу маршрутов в районе арены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 4 августа усилят работу общественного транспорта из-за футбольного матча «Акрон» – «Ростов». Игра 1 тура Кубка России сезона 2026-2027 пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 17:15. Об этом сообщили в мэрии.

«Для удобства болельщиков в городе будет курсировать дополнительный общественный транспорт», – говорится в сообщении.

Автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона перед матчем с 15:10 до 17:15 и после игры с 19:15 до 20:15. В течение дня будут контролировать движение трамваев № 7, 22, 24 и 25, а с 15:15 до 19:45 усилят работу маршрутов в районе арены.

К 19:15 подадут дополнительные автобусы и трамваи. На дублере Московского шоссе у площадки рядом с «Мерседес-центром» и на остановке «Улица Дальняя» запустят дополнительный транспорт. К остановке «Самара Арена» подадут трамваи, включая низкопольные. Жителей и гостей Самары попросили планировать поездки заранее.

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