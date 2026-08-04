Губернатор Самарской области: «Спекулировать на проблемах жителей недопустимо»

Ситуация нетривиальная, есть нюансы в федеральном законодательстве Фото: Иван Макеев

Вопрос жителей села Черноречье рассмотрели на оперативном совещании в Правительстве Самарской области во вторник, 4 августа. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что в охранную зону трубопровода Отрадненского газоперерабатывающего завода попали земельные участки и дома людей.

«Ко мне лично поступило много обращений от жителей. Ситуация нетривиальная, есть нюансы в федеральном законодательстве. Вместе над ней работаем», – отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев также обратил внимание на то, что некоторые кандидаты в депутаты вводят людей в заблуждение. Они собирают встречи, критикуют органы власти и федеральные структуры, пытаясь заработать политические очки. Губернатор назвал такое поведение недопустимым и поручил министерству внутренней политики проанализировать риторику выступающих. При необходимости информацию передадут в правоохранительные органы.

Первому заместителю губернатора Виталию Шабалатову поручено в ближайшие два дня лично встретиться с жителями. Он должен снять все вопросы и переживания людей. «Мы никого не оставляем в беде», — подчеркнул глава региона.

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