18-летний житель Тольятти передал банковские карты мошенникам

Мошенники похитили у людей свыше 3,8 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Парня обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В сентябре-октябре 2025 года парень приобрел у двух знакомых банковские карты. После этого он передал их третьему лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. За свои действия молодой человек получил вознаграждение в размере 27 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

С помощью этих карт мошенники похитили у людей свыше 3,8 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

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