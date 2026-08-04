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НовостиОбщество4 августа 2026 14:25

Самарские фермеры поставят в торговую сеть более 25 тысяч тонн овощей

В Самарской области фермеры наращивают поставки овощной продукции в федеральные торговые сети
Елизавета ЖИРНОВА
Это возможность планировать производство на несколько сезонов вперед

Это возможность планировать производство на несколько сезонов вперед

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году торговая сеть закупит у сельхозтоваропроизводителей Самарской области более 25 тысяч тонн овощей. Это произойдет в рамках программы агроконтрактации. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.

«Агроконтрактация с федеральными сетями позволяет самарским фермерам планировать производство на несколько сезонов, модернизировать хозяйство и расширять посевы», – говорится в сообщении.

С торговой сетью работают четыре крестьянских фермерских хозяйства региона. В 2026 году к ним присоединилось еще одно хозяйство, которое направит в магазины 540 тонн картофеля, моркови, свеклы и лука. Формат агроконтрактации дает фермерам стабильный канал сбыта и целевое авансирование на закупку семян, удобрений и техники.

Также ритейлер обеспечивает логистическое сопровождение, вплоть до вывоза урожая своим транспортом. Такое сотрудничество помогает укреплять продовольственную безопасность региона и наращивать экспорт самарской сельхозпродукции.

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