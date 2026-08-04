Губернатор Самарской области оценил подготовку к отопительному сезону

Губернатор также поручил утвердить план ликвидации отставания в Сызрани Фото: Иван Макеев

Губернатор Самарской области провел оперативное совещание, на котором обсудили подготовку к отопительному сезону. Вячеслав Федорищев поручил расторгнуть трудовой договор с руководителем ООО «СамРЭК», работающим в Сызрани с отставанием от графика.

«У меня достаточно накопилось претензий к этой организации, работа выполняется халатно», — сказал глава региона. На время поиска нового руководителя организация будет работать под контролем правительства. Лично за этим проследит первый вице-губернатор Виталий Шабалатов.

На совещании и.о. министра энергетики и ЖКХ Эдуард Гафиятуллин доложил, что в 2026 году в работе находятся 25 объектов капитального ремонта и строительства, из них 14 нужно завершить в этом году. Риски нарушения сроков на тепловых сетях отсутствуют.

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов сообщил, что гидравлические испытания завершены. Выявлено около 1300 повреждений, большая часть устранена. Остаются разрытия, основная доля приходится на Самару, но к началу сезона все благоустроят. Губернатор также поручил утвердить план ликвидации отставания в Сызрани и провести техническое обследование 13 участков сетей, где второй год фиксируются повторные повреждения.

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