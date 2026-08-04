В Самаре началась приемка 159 детских садов

К сентябрю все учреждения должны быть готовы встречать детей Фото: администрация Самары

В Самаре стартовала приемка дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году. В течение двух недель межведомственная комиссия, сформированная Департаментом образования, проверит готовность 159 муниципальных детских садов и 31 дошкольного отделения. Особое внимание уделят соблюдению санитарных требований, подготовке к отопительному сезону и комплексной безопасности в зданиях и на территориях. Об этом сообщает администрация Самары.

«Члены комиссии оценят состояние помещений и территорий, проверят соответствие санитарным и противопожарным нормам, наличие средств первой помощи, исправность игрового и спортивного оборудования, готовность пищеблоков и медицинских кабинетов», — говорится в сообщении.

Если выявляются недочеты, есть время спокойно устранить их до осени. Первые итоги радуют: в садиках чисто, уютно, чувствуется ответственный подход. К сентябрю все учреждения должны быть готовы встречать детей.

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