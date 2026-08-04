Губернатор Самарской области поручил усилить работу по трудоустройству ветеранов

Более 79% ветеранов сейчас заняты Фото: Макеева Ивана

На оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили действие принципа «равный – равному» при работе с вернувшимися участниками СВО. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в вопросах поддержки важны не только государственные меры, но и доверие, личное участие и понимание пути, который прошли эти люди.

«Принцип «равный – равному» предполагает, что участнику СВО помогает товарищ, уже вернувшийся к мирной жизни. В кадровых центрах региона такую поддержку оказывают 24 участника, в том числе 4 кадровых консультанта. Практика уже показывает конкретные результаты и рост числа обращений», – отметил глава региона.

Более 79% ветеранов сейчас заняты, большинство работает по найму, треть вернулась на прежние места. «Равные» консультанты сопровождают ветерана на каждом этапе – от составления резюме до собеседования с работодателем. Они выезжают в районы, проводят консультации и курируют клубы «Работа для СВОих».

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