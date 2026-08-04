Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт4 августа 2026 16:09

«Ростов» разгромил «Акрон» из Тольятти в Кубке России

Тольяттинский «Акрон» проиграл со счетом 0:4
Елизавета ЖИРНОВА
Победу в матче праздновали футболисты команды гостей Фото: ФК «Акрон»

Победу в матче праздновали футболисты команды гостей Фото: ФК «Акрон»

В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России тольяттинский «Акрон» уступил «Ростову» со счетом 0:4. Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» во вторник, 4 августа. Главным арбитром встречи выступил Данил Каширин из Уфы.

Первый мяч забил Олакунле Олусегун уже на четвертой минуте, а через три минуты Ярослав Михайлов удвоил преимущество «Ростова». Имран Азнауров довел счет до разгромного на 50-й минуте, а Данила Прохин забил четвертый мяч на 65-й минуте и установил окончательный счет 0:4. Победу в матче праздновали футболисты команды гостей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал