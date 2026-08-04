«Ростов» разгромил «Акрон» из Тольятти в Кубке России

Победу в матче праздновали футболисты команды гостей Фото: ФК «Акрон»

В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России тольяттинский «Акрон» уступил «Ростову» со счетом 0:4. Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» во вторник, 4 августа. Главным арбитром встречи выступил Данил Каширин из Уфы.

Первый мяч забил Олакунле Олусегун уже на четвертой минуте, а через три минуты Ярослав Михайлов удвоил преимущество «Ростова». Имран Азнауров довел счет до разгромного на 50-й минуте, а Данила Прохин забил четвертый мяч на 65-й минуте и установил окончательный счет 0:4. Победу в матче праздновали футболисты команды гостей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал