В Самаре мужчина в ходе ссоры ударил 51-летнюю сожительницу кулаком по лицу

Спустя несколько дней женщина скончалась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завели уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«В конце июля 2026 года в квартире мужчина в ходе ссоры ударил 51-летнюю сожительницу кулаком по лицу, та ударилась головой о стену при падении. Состояние женщины ухудшилось на следующий день, но она не обратилась за медпомощью и спустя несколько дней скончалась»,– говорится в сообщении.

Суд по ходатайству следователя избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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