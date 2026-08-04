В Самаре продлили ограничение движения на улице Красноармейской до 10 августа

Трамвайная линия также выведена из эксплуатации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжается ремонт трамвайных путей на улице Красноармейской в Железнодорожном районе. Работы идут от улицы Агибалова до улицы Спортивной. Ограничение движения продлено до 05:00 10 августа, об этом сообщает администрация Самары.

«До окончания работ участок улицы Красноармейской останется недоступным для автотранспорта и средств индивидуальной мобильности. Трамвайная линия также выведена из эксплуатации», - говорится в сообщении.

Четыре трамвайных маршрута № 1, № 4, № 16 и № 23 работают по скорректированным схемам. Также изменены схемы четырех автобусных маршрутов № 52, № 53, № 56, № 226. Жителей и гостей Самары просят заранее планировать поездки.

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