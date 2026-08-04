Объекты энергетиков в Самарской области на 60% готовы к отопительному сезону

Благоустройство на них выполнят до начала отопительного сезона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов рассказал о подготовке электростанций и тепловых сетей к отопительному сезону 2026/27 года на оперативном совещании в правительстве региона. Все плановые работы выполняются в срок, отставаний от графиков нет.

«В 2026 году подписано соглашение с Минэнерго Самарской области о кредите в 839 млн рублей. На эти средства обновят 3,7 км тепломагистралей в Самаре, что улучшит теплоснабжение более 100 тысяч жителей. Основные работы планируют завершить до 1 октября», – отметил Марат Феткуллов.

В этом году инвестиционная программа компании составляет около 4 млрд рублей. Средства направлены на подготовку ТЭЦ, ГРЭС, котельных и теплосетевых объектов. На электростанциях и котельных завершены более 60% ремонтов. Все объекты генерации получили оценку «Готов». Около 60% работ выполнено на тепловых сетях в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

На контроле энергетиков остаются 536 участков в Самаре, связанных с устранением дефектов после гидравлических испытаний. Благоустройство на них выполнят до начала отопительного сезона.

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