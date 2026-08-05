В Самарской области объявлена беспилотная опасность

В регионе объявлена опасность атаки БПЛА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ранним утром в среду, 5 августа, объявлена беспилотная опасность. Информацию разместили ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В Самарской области в 06:25 5 августа объявлена БПЛА опасность. Будьте бдительны!», — указали в сообщении.

Напомним, при действии сигнала «Воздушная тревога» местным жителям рекомендуют взять личные вещи, средства индивидуальной защиты, запас продуктов и воды, найти безопасное укрытие. Не стоит подходить к окнам. Лучше отключить электроприборы, плотно закрыть форточки и вентиляционные устройства. В период действия объявлена возможны перебои в работе мобильной сети.

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