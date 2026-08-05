В Самарской области возможны перебои в работе интернета

Жители жалуются на работе мобильной связи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ранним утром в среду, 5 августа, объявлена беспилотная опасность. В период действия объявления возможны перебои в работе мобильной связи.

Местные жители сообщают о плохом подключении к сайтам и сервисам. Некоторые замечают проблемы в работе карт, банков и мессенджеров. Подобные проблемы и ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

Напомним, на территории региона действуют «белые списки» для сайтов. Они помогают подключаться к ресурсам независимо от ограничений. Сайт «Комсомольская правда – Самара» находится в одном из таких списков. Узнать актуальные новости о жизни губернии можно здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал