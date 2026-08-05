Самарцы с зарплатой выше 150 тысяч рублей не зациклены на порядке

Не все самарцы любят порядок на рабочем столе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре многие местные жители стараются навести безупречный порядок на своем рабочем месте. Об этом горожане сообщили сервису по поиску работы и персонала SuperJob.

«63% опрошенных признались, что любят безупречный порядок на рабочем месте. Чистота помогает им сосредоточиться и быть более продуктивными. Творческий хаос предпочитают 25% респондентов, горожане считают, что в беспорядке есть своя структура, которая не мешает им работать», — отметили аналитики.

Еще 12% затруднились с ответом. Горожане с доходом от 150 тысяч рублей меньше всего зациклены на порядке (57%) и гораздо более терпимы к хаосу на рабочем месте (32%).

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