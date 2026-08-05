В Самарской области стартовала подготовка к отопительному сезону

В регионе стартовала подготовка к зиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области состоялось оперативное совещание правительства во вторник, 4 августа. На встрече обсудили подготовку к отопительному сезону.

В регионе готовятся к зимнему сезону с учетом вероятности атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру. К 7 августа профильное министерство планирует утвердить стратегию по устранению отставания в подготовке. Ресурсоснабжающие организации проведут диагностику сетей.

Александр Воеводин, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Самарской области, отметил, что при подготовке к зиме важно четко оценивать готовность объектов к возможным атакам беспилотников.

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