В Самарской области усилят помощь ветеранам СВО

В Самарской области собираются по‑новому выстроить помощь ветеранам СВО / Фото: Платон Шестаков

В Самарской области планируют перестроить механизм поддержки участников СВО, которые возвращаются домой и ищут работу. Сейчас в регионе без трудоустройства остаются 792 ветерана: кто-то с инвалидностью, кто-то с судимостью, около 10% — пенсионеры. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в облправительстве. Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин выступил с предложениями, как усилить помощь ветеранам. Губернатор Вячеслав Федорищев его инициативы поддержал.

Так, планируется расширить проект «Сердце Воина» и подход «Равный — равному». Суть такого принципа в том, что ветеранов консультируют не случайные специалисты, а те, кто сам прошел через адаптацию, и могут просто и доступно все объяснить. Глава региона поставил задачу использовать его не только в кадровых центрах, но и в соцзащите, медучреждениях и программах поддержки предпринимателей.

Александр Живайкин предложил ввести «боевое резюме», которое сможет перевести военный опыт на язык гражданских профессий, и реестр «Работодатель СВО» — список компаний, которые готовы трудоустроить ветерана. Также депутат выступил с инициативой создать чат-бот для подбора вакансий и помощи с консультациями.

Также в планах — развитие программы «Профессия за 60 дней», которая представляет собой короткие курсы по востребованным направлениям, а еще усиление информирования ветеранов СВО через МФЦ и поликлиники, где они бывают чаще всего.

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