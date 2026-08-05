Самарчанка предстанет перед судом за махинации с маткапиталом

Жительница оштрафована за обман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местная жительница со своими сообщниками получила выплаты за несуществующих детей. Виновная предстала перед судом, об этом сообщили в пресс-службе Самарского облсуда.

«Местная жительница признана виновной сразу в трех преступлениях: мошенничество при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», - указано в сообщении.

Согласно данным ведомства, женщина представила ложные данные о рождении троих детей, а после получила маткапитал и социальные пособия. Теперь самарчанке грозит срок лишения свободы на 2 года и 6 месяцев, а также ей предстоит выплатить штраф более 1,9 млн рублей.

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