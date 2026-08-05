В Самаре самокатчик сбил четырехлетнего ребенка

Пострадавшего доставили в больницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Промышленном районе Самары вечером во вторник, 4 августа, произошла авария. Подросток на самокате сбил ребенка, об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП зафиксировали вечером, около 20:10. Подросток на электросамокате двигался вдоль улицы XXII Партсъезда. Во время движения несовершеннолетний водитель сбил четырехлетнего ребенка. Малыш шел по тротуару вместе со своей мамой.

В результате столкновения ребенок получил травму. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства и причины происшествия. О состоянии ребенка не сообщается.

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