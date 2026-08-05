30-градусная жара будет стоять в регионе в конце этой недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Самарской области радует теплом, на фоне этого водоемы продолжают прогреваться. Рассказываем про температуру воды в Волге на 5 августа 2026 года. Данные предоставлены Приволжским УГМС.

Волга у берегов Самары продолжает быть теплой. Сейчас температура воды на Саратовском водохранилище у областного центра поднялась до отметки +23,3 °C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти значение держится около +23 °C.

Теплее всего река на Саратовском водохранилище у Сызрани. Там температура воды в Волге стремительно бежит к +24 °C. Напомним, 30-градусная жара будет стоять в регионе в конце этой недели.

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