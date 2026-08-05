Наказал за игнорирование замечаний: тольяттинец сжег мотоцикл соседа из-за сильного шума

Мужчина облил соседский байк бензином и поджег его. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Тольятти сварщик устал терпеть рев мотоцикла соседа и сжег его. Теперь мужчине грозит уголовное наказание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в начале июля около одного из домов в Автозаводском районе Тольятти. У местного жителя сгорел мотоцикл Regulmoto. Проверка показала, что это был умышленный поджог. Ущерб превысил 200 тысяч рублей. Владелец байка вспомнил, что в тот день повздорил с соседом и предположил, что тот мог ему так отомстить.

Момент преступления попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как некий мужчина обливает мотоцикл бензином, а затем поджигает его. Подозреваемого нашли в течение суток. Им действительно оказался сосед потерпевшего — 48-летний сварщик одного из предприятий города. Мужчина рассказал полицейским, что неоднократно делал владельцу байка замечания по поводу сильного шума, но тот его игнорировал. В итоге в один из дней он напился и решил поджечь байк.

На тольяттинца завели уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание, которое может ему грозить, — до двух лет лишения свободы.

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