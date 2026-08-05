В Самарской области вспыхнули дом и надворные постройки

Возгорание ликвидировали. Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В поселке Смышляевка Волжского района Самарской области произошел крупный пожар. На место происшествия прибыли сотрудники ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Звонок диспетчеру поступил в 14:37 4 августа, на территории вспыхнули дом и надворные постройки, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На место происшествия направили пожарные расчеты ПСЧ №158 пожарно-спасательного отряда №46, а также сотрудников из Кинельского и Красноярского районов противопожарной службы СО», - указали в сообщении.

Спустя три часа пожар удалось полностью ликвидировать. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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