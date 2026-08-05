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НовостиОбщество5 августа 2026 7:54

В Самарскую область может прийти второй пик активности клещей

В Самарской области клещи могут активизироваться в августе
Алена ПРОВКИНА
Самарцам стоит быть внимательнее

Самарцам стоит быть внимательнее

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Самарской области местных жителей предупредили о новом пике активности клещей. Информацию разместили в Роспотребнадзоре.

Ведомство предупредило граждан о приближении второго пика активности клещей. Насекомые могут активизироваться уже в конце августа – начале сентября. Местных жителей призывают соблюдать меры профилактики. Самарцам стоит отдавать предпочтения светлой одежде, на ней легче увидеть темного клеща. Кроме того, важно использовать защитные средства: спреи и крема.

Тем не менее, в ведомстве отметили, что, хотя на данный момент активность клещей снизилась, вероятность заражения опасными клещевыми инфекциями все еще остается значительной.

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