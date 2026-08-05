Бывшему вице-спикеру думы Жигулевска Радайкину смягчили наказание за коррупцию

Николаю Радайкину уменьшили срок лишения свободы и сумму штрафа / Фото: vk.com/zhigduma

Самарский областной суд пересмотрел приговор в отношении бывшего вице-спикера думы Жигулевска Николая Радайкина. Ему смягчили наказание за коррупционные преступления.

Николая Радайкина задержали в 2024 году при получении взятки. Крупную сумму денег нашли в его машине — багажник был переполнен пятитысячными купюрами. Их происхождение депутат объяснить не смог. Позже стало известно, что Николай Радайкин также пытался получить взятку на сумму не менее 50 млн рублей и выступил посредником при передаче незаконного вознаграждения в 90 млн рублей.

В феврале 2026 года бывший вице-спикер думы Жигулевска предстал перед судом. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 млн рублей. Этим летом Самарский областной суд пересмотрел решение — этого требовали как прокуратура, так и адвокаты Радайкина. Как пишет oboz.info, приговор был смягчен: наказание снизили до девяти лет. Уменьшили и сумму штрафа — теперь экс-депутат должен будет выплатить в доход государства 100 млн рублей.

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